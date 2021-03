Z balonom Slovenija na vseh celinah

V počastitev prvega zasedanja novega slovenskega parlamenta je23. decembra 1992 popoldne v Tivoliju krstila promocijski balon Slovenija. Balon firme Cameron je s podjetjem Baloni in zračne ladje, d. o. o., Ljubljana kupilo republiško ministrstvo za informiranje, namenjen pa je bil reklamiranju naše države.Na kupoli je nosil likovno podobo države v barvah nacionalne zastave, za oblikovanje je poskrbel. Z vso opremo je tehtal 224 kilogramov in bil sposoben ponesti 700 kilogramov tovora 10.000 metrov visoko. Lepotca sta balonarjain(Aeroklub Ljubljana) po krstu popeljala nad prestolnico.Tako se je začela njegova pot po svetu. Po Evropi je tekmoval na mednarodnih tekmah, se udeležil festivala na Madžarskem, prestižnega festivala Malcolma Forbesa v Normandiji, svetovnega prvenstva v Luksemburgu, transalpskega tekmovanja v avstrijskem Fitzmoosu ... Julija 1994 so seŠorn, Nano Vipotnik inodpravili v Republiko Južno Afriko, kjer so zmagali na državnem prvenstvu v mestu Betlehem (300 km južno od Johannesburga). Zanimivo, prav takrat je po 18 letih spet snežilo ... Balon Slovenija pa je osvojil naslov najlepšega. Dva meseca pozneje se je udeležil tudi 9. evropskega prvenstva, ki je bilo prvič v Sloveniji, v Murski Soboti in na Ptuju.Poleti 1996 se je pojavil v olimpijski Atlanti. Slovenija je zatem odletela še v Azijo, na Japonsko, na svetovno prvenstvo v Sago, kjer se je novembra 1997 pomerilo 108 posadk iz 37 držav. Tam je tudi festival, ki ga poznavalci štejejo za drugega največjega. Pilota Avi Šorn insta s Slovenijo osvojila še Južno Ameriko. Novembra 1998 sta bila v Argentini, ki je že od leta 1816 samostojna. Letela sta v Buenos Airesu, Rosariu, La Plati ... Sledila je še zadnja, najjužnejša celina, Avstralija, novembra 1999, ko so pred olimpijskimi igrami v Sydneyju promovirali Slovenijo. Leteli so tako v okolici Sydneyja kot v Brisbanu in se srečali s številnimi tam živečimi Slovenci.To je le kratek zapis o poti balona Slovenija, ki je povsem izpolnil svojo nalogo: zelo uspešno je predstavljal državo na vseh šestih celinah sveta, posadke pa so navezale številne stike in stkale številna prijateljstva. Slovenske novice pa so bile na večini potovanj poleg.