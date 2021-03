Vse najboljše, Dušan!

Praznujejo Slovenske novice, pred dvema dnevoma pa je praznoval tudi dolgoletni naročnik Slovenskih novic,iz Murske Sobote. Rodil se je 6. marca 1952 v domači Murski Soboti, kjer se je tudi šolal, se poročil, ustvaril družino, in zdaj uživa zasluženo pokojnino. Natanko 20 let je delal pri nekdanji mariborski Jeklotehni, še enkrat toliko let pa je imel zasebno kemično čistilnico, zaradi česar je bil še bolj znan v prekmurski prestolnici in okolici. Ko je dopolnil 40 let delovne dobe, se je upokojil, čistilnico pa prepustil edini naslednici, hčerki. Zdaj je že deset let v pokoju in z ženouživa sadove svojega dolgoletnega plodnega dela. V veliko veselje mu je tudi vnučekPrijazni Dušan pove, da mu je v posebno zadovoljstvo tudi raznašalec, ki vsako jutro praktično ob istem času v nabiralnik prinese Slovenske novice, v zadnjem času ob petkih tudi revijo Suzy. Ne spomni se, kdaj se je naročil na naš časopis, a pove, da kmalu po osamosvojitvi Slovenije. »Spomnim se, da se je v tistem času veliko govorilo o novem, zanimivem časopisu, in po kratkem času, ko smo ga kupovali v trgovini ali trafiki, smo se odločili, da je najbolje, da naročimo svoj izvod, ki bo zanesljivo prihajal vsak dan. In tako je tudi danes, ko prejemamo tudi revijo Suzy, ki je še posebno zanimiva za ženski del družine,« nam pove Dušan in dodaja, da vsi družinski člani vsa ta leta z zadovoljstvom prebirajo Slovenske novice.»Če ne bi bili zadovoljni, najbrž ne bi bili več naročniki Novic. In tako bo tudi v prihodnje, kajti v časopisu najdemo vse, kar nas zanima. Priznam, da me najbolj zanimajo domači dogodki in zanimivosti, najprej iz Pomurja in Slovenije, nato tudi vse drugo. Zraven je tudi več prilog, ki vedno ponudijo kaj zanimivega,« pravi Dušan Zemljič, ki skozi smeh dodaja, kako ga nekoliko moti, da nikoli ni bil deležen kakšne nagrade – presenečenja iz Slovenskih novic, čeprav je vedno zraven, a sreče pri žrebu nikoli ni imel.