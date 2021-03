Vsaka druga 25-letnica je bila poročena

Po presoji Urada RS za mladino in Evropske komisije se med mlade uvrščajo tisti, ki so stari od 15 do 29 let. V primerjavi s stanjem ob osamosvojitvi je v Sloveniji danes na splošno manj mladih. Takrat jih je bilo 24,1 odstotka, zdaj pa jih je nekaj več kot 16 odstotkov. Največ jih živi v osrednjeslovenski statistični regiji, k čemur izrazito prispeva študentska populacija.Leta 1991 je 47,5 odstotka dijakov in 43,8 odstotka študentov prejemalo štipendijo, leta 2014 pa je bil ta odstotek nekoliko nižji (45,3 odstotka dijakov in 26,9 odstotka študentov). Od vseh štipendistov jih je največ prejemalo državno štipendijo. Leta 1991 je bilo teh štipendij 56 odstotkov, leta 2014 pa 78 odstotkov. Danes so številke krepko drugačne kot ob osamosvojitvi.Leta 1991 je bilo kar 59 odstotkov 25-letnic in 33 odstotkov 25-letnikov že poročenih, dodatno pa je v zunajzakonski skupnosti prebivalo še 5,4 odstotka 25-letnic in 3,8 odstotka 25-letnikov. Pred šestimi leti je bilo poročenih samo 12,8 odstotka 25-letnic in 5,4 odstotka 25-letnikov. V zunajzakonski skupnosti glede na leto 1991 živi nekoliko več 25-letnic (skoraj 10 odstotkov) in nekoliko manj 25-letnikov (približno pet odstotkov).Združeni narodi so leta 1999 razglasili 12. avgust za mednarodni dan mladih z namenom, da bi se vsako leto razpravljalo o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade ljudi, in opozarjalo na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno.Lani je bila vodilna tema tega dneva vključenost mladih v različne oblike delovanja na lokalni, državni in globalni ravni. Med mladimi je bilo za 31 odstotkov manj kmetovalcev od povprečja, relativno najmanj mladih je opravljalo menedžerske poklice oz. zasedalo visoka uradniška delovna mesta v javni upravi (samo 2,2 odstotka v primerjavi s 5,7 odstotka med vsemi zaposlenimi). Prav večja zastopanost mladih pri političnem odločanju na nacionalni ravni je bil eden od poudarkov lanskega mednarodnega dneva mladih.Ne glede na vse pa ni zanemarljiv niti podatek, da je leta 2018 vsak drugi 29-letnik še vedno živel v svoji primarni družini, leta 1991 je bilo takih samo 20 odstotkov. Trend življenja pri starših pa se nadaljuje.