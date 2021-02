Vrata v Evropo blagoslovili trije škofje

Tik pred odprtjem FOTO: SRDJAN ŽIVULOVIĆ

Najnovejše poročilo: po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti pri počivališču Radovljica proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Predor Karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri. Gradbinci nadaljujejo gradnjo še ene cevi predora.Bilo pa je leto 1991. 1. junija smo odštevali še 25 dni do osamosvojitve, bil pa je prav poseben dan. Odprla so se vrata v Evropo.Bilo je točno ob 6. uri, ko je bil 7864 metrov dolg predor skozi Karavanke uradno odprt, Slovenske novice pa so to napovedale že dan prej, v 16. številki od začetka izhajanja.Po t. i. policijski razvrstitvi je to postal 27. mejni prehod v Sloveniji, kjer so policisti in cariniki na obeh straneh Karavank vsak dan zaželeli potnikom najmanj sedemtisočkrat dobrodošlico. Toliko avtomobilov so namreč – po oceni – pričakovali, da se bo vsak dan prepeljalo skozi predor.Zveznega avstrijskega kanclerja dr.ni bilo, da bi z ramo ob rami z jugoslovanskim premierom prerezal otvoritveno vrvico. So pa predor blagoslovili trije škofje. In, seveda, so prišli vsi, ki so kaj veljali v slovenski politiki, investitorji, gostje in drugi.Ob izgradnji je bil karavanški predor eden najsodobneje opremljenih, saj je bila varnost v njem zagotovljena s sistemom nadzornih in varnostnih naprav: klica v sili, sistema za zaznavanje požarov, sistema prometne signalizacije, sistema videonadzora, radijskih in telefonskih zvez, sistema za nadzor zraka in prezračevanja. V njem je bilo 46 videokamer.Tri desetletja pozneje gradbinci vrtajo Karavanke za drugo cev. O tem pa v Slovenskih novicah – čez trideset let!