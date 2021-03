Vozlišče po želji investitorja

FOTO: Roman Šipić

Eni prvih načrtov za novo ljubljansko železniško vozlišče so bili zrisani in predstavljeni davnega leta 1984. Slovenske novice pa so maja 1991 objavile novico, da so prometni strokovnjaki staknili glave in ugotovili, da so stari načrti zanič. Celo da so sporni. To pa je pravzaprav ugotovila posebna ekspertna skupina pri ljubljanskem sekretariatu za urbanizem. Omenjena skupina je tistega davnega leta 1991 ugotovila, da »projekt ni upošteval vrednosti zemljišč, rasti mest, medsebojne povezanosti posameznih območij ipd., pač pa je izhajal predvsem iz prometno-tehničnih, tehnoloških in funkcionalnih vidikov železnice oziroma so projekt izdelovali po želji investitorjev«. Zato so strokovnjaki predlagali poslancem ljubljanske skupščine, naj sprejmejo moratorij na nadaljevanje del na obstoječih načrtih in imenujejo interdisciplinarno skupino, ki bo odgovarjala za nov projekt in o tem poročala.Pogled na zdajšnjo ljubljansko železniško vozlišče kaže, da moratorij skorajda še kar traja!