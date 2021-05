Vojna za ribe

Potem ko jeodkril Ameriko, so evropski raziskovalci odkrili neslutena bogastva novega sveta. Eno takih odkritij je bilo zagotovo jadranje Genovčana) na Novo Fundlandijo leta 1997, kjer je naletel na ogromne jate rib, ki so same skakale na obrežje, da so jih mornarji z vilami pobirali v čolne.Polenovka je bila v 16. stoletju zlato, odkritje ribjega bogastva pa kot odkritje nafte v Severnem morju stoletja pozneje. Ko se je novica o bogatem ulovu razširila, so takratne evropske države Francija, Španija, Portugalska, Italija, Anglija poslale tja svoje ribiške ladje. Nastali so spori, ki so se vlekli stoletja in prenehali šele okoli leta 1900. A sodobne ribiške ladje lahko plujejo in lovijo mesece, zato so sredi devetdesetih Španci po 300 letih spet poslali svojo floto na Novo Fundlandijo in marca 1995 je izbruhnil resen mednarodni spor.Kanadčani in zlasti domačini na Novi Fundlandiji niso bili nič kaj veseli Špancev, zato so Kanadčani zajeli špansko ribiško ladjo. Španci jim niso ostali dolžni in so zajeli kanadsko ladjo. Pozneje so Francozi zajeli britansko. Spor so razrešili s sporazumom o ribolovu šele v okviru pogajanj med EU in Kanado.