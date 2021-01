Vlak Slovenija ukinjen

Kar nekaj jeze je bilo v začetku avgusta 1991, ko potniki niso mogli z vlakom proti vzhodu Jugoslavije. Po slovenskih progah pa so lahko vozili povsem normalno le lokalni vlaki. Mednarodni promet iz Nemčije in Italije je segel le do Zagreba ali pa po pomožni poti prek Madžarske.



Iz Slovenije v Avstrijo in Italijo so vozili po voznem redu, zaradi zaprte magistralne proge med Zagrebom in Beogradom pa so železničarji začasno ukinili vlake Slovenija, Kozara in Sava na vseh relacijah.



Ja, tak'le smo imeli avgusta 1991, dobra dva meseca po tem, ko je izšla prva številka Slovenskih novic. Prav leta 1991 pa se železnice v Sloveniji preimenujejo v Slovenske železnice (SŽ). Od 10. junija 1992 so tudi včlanjene v Mednarodno železniško zvezo.

