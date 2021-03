Vinjeta za Slovenske novice

Parežnikova vinjeta s tremi simboličnimi cvetovi, ki simbolizirajo 30 let delovanja Novic.

FOTO: DEJAN JAVORNIK

Slovenske novice praznujejo 30 let! Toliko let se že beremo. In že toliko časa, drage bralke in bralci, vztrajate z nami.V vsem tem času so se stkala že mnoga prijateljstva – med snovalci vsebin in tistimi, ki jih že tri desetletja srkate. Kot jih, denimo, tudiiz Mozirja, naš naročnik, lahko mirno rečemo, že od samega začetka.Odkar je nekdanji miličnik, kriminalist in tržni inšpektor v zasluženi penziji, uživa v ustvarjanju likovnih del, ki se jih je do danes nabralo za več kot 5000! Najraje jih ustvarja s svinčnikom pa tudi s tempera barvami, tušem ali olji, njegovi najpogostejši motivi so rože in najrazličnejši ornamenti. Enega takšnih je te dni poslal tudi na naše uredništvo. Ter pripisal: »Oglašam se vam kot eden izmed vaših dolgoletnih naročnikov, ki smo nadvse navdušeni nad bogatim in pestrim podajanjem najrazličnejših vsebin in vsakovrstnih novic, s katerimi nas vsakodnevno osrečujete in bogatite. Iskrena hvala!«V nadaljevanju je obrazložil:»Čeprav že z dokaj utrujeno in tresočo roko, sem vam narisal Vinjeto – s simboličnimi tremi večjimi cvetovi, ki rastejo iz stiliziranega srca, v katerega sem namestil dva mala cvetova, to je, kot vidite, perorisba v črno-beli tuš tehniki, in sicer na šeleshamerjevi podlagi.« In sklenil s priporočilom: »V spomin na vaš jubilej prosto razpolagajte z Vinjeto. Namestite si jo ali pa jo shranite. Lahko jo uporabite tudi v kakšen dobrodelni namen. S to likovno podobo sem hotel samo izraziti, kako velik navdušenec nad vašimi vsebinami sem. Zato vam želim še veliko ustvarjalnih let! Iskrena vam hvala za vaš trud ter tudi za vsa prizadevanja, s katerimi nas dan za dnem osrečujete.«Vlado Parežnik je svoja dela razstavil že na več kot 150 razstavah, približno sto od teh je bilo samostojnih. Da je resnično velik človek, pove tudi dejstvo, da je izkupiček od svojih razstav še vedno namenil v dobrodelne namene, največkrat za lačne otroke. »Tudi sam sem bil pri 12 letih večkrat lačen kot sit, zato se me stiske še toliko bolj dotaknejo,« je še dodal naš dolgoletni naročnik, na Slovenskih novicah pa si štejemo v veliko čast, da ga imamo v naših naročniških vrstah.