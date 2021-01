Veselica pred zgodovinskim letom

FOTO: JOSE MANUEL VIDAL

To je bilo leto pred slovitim in zgodovinskim letom 1991, ko je Slovenija postala samostojna in ko so se rodile Slovenske novice. Le malce prej, bil je oktober, pa se je v Socialistični republiki Sloveniji zgodila svojevrstna prva prava pornoveselica. In ne samo v malem mestu velikih trnov v petah zaničevalcev popularne kulture, temveč prva prava pornoveselica v Sloveniji.Samostojni Sloveniji, če smo natančni, kajti pred dobrimi tridesetimi leti, oktobra 1990, tik pred dramatičnim slovesom od blede mame Juge, je Ljubljano obiskala poslanka italijanske stranke, gospodična, bolj znana kot, ki je najprej zavila na obisk v slovenski parlament in poskrbela za rdečico na obličju gospoda, takratnega šefa skupščinske komisije za mednarodne odnose. Na govorniški oder ji sicer niso dovolili, zato je sedla na balkon, bliskovito pritegnila vso razpoložljivo pozornost medijev in muzajočih se poslancev ter vidno vznejevoljila, predsednika parlamenta, ki je imel v svoji nadaljnji politični karieri še veliko povedati o guncanju afen v skupščinskih klopeh.V tradicionalno belino odeta in z nepogrešljivim venčkom na čelu se je Cicciolina nato v eminentni družbi sprehodila po prestolnici in legenda pravi, da je premraženemu uličnemu godcu, ki je na Šubičevi vlekel meh, polepšala dan z razgaljeno dojko in petstotisočakom z likom pokojnega maršala, kar je bilo takrat nekaj tako neverjetnega, kot če bi danes kdo klošarju, ki patruljira pred Maxijem, stisnil v roko bankovec za 200 evrov.Starejši se njenega obiska še spomnijo in dodajajo, da je bila res »prava paša za oči« in »trn v peti zaničevalcev popularne kulture« in dvoličnežev.