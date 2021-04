Vesel je, da ni veliko politike

Izmed vseh slovenskih dnevnih časopisov imajo Slovenske novice na skrajnem severovzhodu države, v Pomurju, daleč največ bralcev in naročnikov. Med njimi je tudi veliko takih, ki so se nanje naročili takoj, ko so pred 30 leti začele izhajati. Pomurski naročniki so tako upokojenci, kmetje, delavci in uslužbenci kot inženirji, direktorji, pravniki in doktorji. Pravzaprav se redko najde kakšen frizerski ali gostinski lokal, kjer ne bi imeli na mizi Novic.Med dolgoletnimi naročniki in zvestimi bralci je tudiiz Podgrada pri Gornji Radgoni.Slovenske novice vsako jutro prihajajo na Aničin naslov, a prvi bralec pri hiši je njen mož. Anica nam je s smehom na obrazu povedala: »Jože pravzaprav ne more iz hiše, dokler ne prebere tako rekoč vsega časopisa. Tudi v hlev ne gre, čeprav ga živina čaka. Navadil se je na jutranje branje in zato je to postal njegov obred.«Jože ji pritrdi, da mora takoj zjutraj preveriti, ali novice prinašajo kakšno zgodbo iz lokalnega okolja. Obvezno pregleda duplerico, pa ne zaradi zapeljivke dneva, temveč bolj zaradi reportaže iz bližnje okolice.»Potem grem seveda po opravkih, kajti zlasti v hlevu ne čakajo radi. Pozneje pa se spet najde čas za branje preostalih prispevkov. V Novicah najdem vse, kar me zanima, predvsem sem vesel, da ni veliko politike in da je kar veliko prispevkov iz Pomurja, Slovenskih goric, Štajerske ...« nam je razlagal prijazni mož, ki se sicer bliža osemdesetim, a tega nikakor ne kaže, saj še vedno veliko dela in ustvarja.Anica pove, da so Novice naročili kmalu potem, ko so začele izhajati. Na začetku so jih kupovali, a se je pogosto zgodilo, da jih je v popoldanskem času v kiosku ali trgovini zmanjkalo, zato so jih naročili.Pokojnino si je Jože, ki prihaja z Zagajskega Vrha, kakšnih šest kilometrov od Podgrada, kjer je rojena njegova življenjska sopotnica Anica, zaslužil na gradbiščih v Avstriji in Nemčiji.Pred štiridesetimi leti sta si na njeni domačiji v Podgradu zgradila hleve in hišo. Danes so jima v veselje trije otroci in šest vnukov. Čeprav veliko delata, si vzameta čas za izlete po Sloveniji in naokoli.