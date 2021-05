Velika pratika narodovega bujenja

Valentin Vodnik slikarja Franza Kurza zum Thurna und Goldensteina FOTO: Wkp

Konec marca leta 1996 je Mladinska knjiga izdala faksimile Velike pratikeOmenjena pratika za leta 1795/96/97 je v okviru koledarja polna praktičnih in poučnih nasvetov in sodi v Vodnikovo serijo poučne in praktične literature, priročnikov, kot sta denimo Kuharske bukve in Babištvo ali porodničarski vuk za babice iz leta 1818.Delo je nastajalo v času, ko je kot župnik služboval v Koprivniku v Bohinju, kjer je njegov vrhunski razsvetljenski potencial opazil baron. Skupaj zsta Vodnika prepričala, naj začne sestavljati poučne sestavke za koledar.Velika pratika in preostala Vodnikova dela so ključna osnova za prebujanje narodne identitete, svoje narodnosti smo se zavedli šele čez pol stoletja v marčni revoluciji.