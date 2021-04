Vedno manj podmladka

Stvar je menda danes še bolj resna kot pred dvajsetimi leti, ko smo zapisali, da se je moč moške sperme v pičlega pol stoletja prepolovila. Leta 1940 je bilo v mililitru sperme povprečnega moškega kar 110 milijonov semenčic, voljnih oploditi žensko. Tik pred osamosvojitvijo pa le še 66 milijonov. Krivec naj bi bili umetne snovi, pesticidi in drugi strupi, ki jih s hrano vnašamo v telo in delujejo kot hormoni.Kemikalije naj bi povzročale zgodnejšo puberteto pri mladostnikih, pri deklicah pa zgodnejšo menstruacijo. In kje vse so se skrivale škodljive umetne snovi leta 2005? V plastični embalaži, ribjih konzervah, na pokrovih kozarcev z vloženo zelenjavo in sadjem ali na kronskih zamaških steklenic.Ko smo to zapisali v Slovenskih novicah, je bila pakirana hrana še v povojih. Danes kupujemo motovilec, opran in zapakiran v plastični prozorni škatlici, pripravljen za v skledo.