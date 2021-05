Italijanski in nemški sociologi, psihologi so na prelomu stoletja v bogatih zahodnih državah definirali novi razred ali skupino znotraj vse bolj raznolike skupnosti v sodobni zahodni kulturi, to so večni mladeniči pri 40.Gre za zrele moške, ki nočejo odrasti in sta jim skupno partnersko življenje in družina daleč. Ob dobri službi se popoldne družijo, zvečer zahajajo v diskoteke, po zabavi pa se znajdejo pri kom od enakomislečih doma.Italijanski psiholog jih je definiral kot idealno bratovščino Petra Pana, odraščajnika, ki nikoli ne odraste.Po italijanskem vzorcu mamin sinko, ki zavrača biološke cikluse, koledar in družinske dolžnosti. Pri štiridesetih še vedno živijo le v sedanjiku, kot denimo najstniki, ki še nimajo odgovornosti.Samski moški, ki živijo navidezno mladost, ki se jim prilagaja celo moda. Toda na drugi strani smo ženske, je opozorila psihologinja. To so moški, ki se s Petrom Panom zatekajo v lažno nedoraslost kot nekaj očarljivega. »Takim smo vedno manj pripravljene igrati mamo. S takšnim se je prijetno srečati en večer, ne pa z njim živeti.«