V železarni s strojem, doma z Novicami

Prebere prav vse, od prve do zadnje črke. Potem reši še križanke. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Oh, kako se vsak dan razveselim Slovenskih novic. Takoj ko vstanem, jih grem iskat v nabiralnik,« nam je najprej z radostnim glasom povedala 88-letnaz Jesenic, ena naših najbolj zvestih in pozornih bralk.Od smrti moža že 11 let sama živi v hiši in prav časopis ji pomeni ogromen odmik od samote. Obe hčerki namreč živita drugje, in kljub temu da se redno obiskujejo, je večino časa sama.»Kako bi rada popestovala svoje tri pravnuke! In videla svoje štiri vnuke. A zdaj to pač ne gre,« pove.Ko zjutraj dobi Slovenske novice, ima zagotovljeni dve uri kratkega časa. Prebere prav vse, od prve do zadnje črke. Potem reši še križanke. Včasih jo zaboli pri srcu, ko na prvih straneh prebere o kakšni tragediji, a jo nato na naslednjih straneh razveselijo lepe zgodbe. »Ravno zadnjič sem brala na zdravju o tem, kako je treba poskrbeti za dobro kri. Pa niste nič napisali, da je treba na dan spiti čisto malo, en deci, terančka. Sem bila zadnjič na pregledu pri zdravnici in me je poslala v laboratorij. Nato mi je čestitala, kako dobro kri imam. Nisem se ji upala povedati, da je za to zaslužen ta moj teranček,« se hudomušno smeje.Gospa Marija je tudi med epidemijo polna optimizma. »Ne smeš biti črnogled in ne smeš se preveč sekirati. Veliko bolezni pride zaradi tega! Kaj vse sem dala skozi, pa sem čisto dobro. Lepo živim in ni mi hudega. Mamo sem izgubila, ko sem bila stara pet let. Prebolela sem raka in prestala več operacij. Za mano so vojne, v šole sem hodila pod fašisti in morali smo govoriti italijansko. Oče mi je umrl v taborišču v Dachauu, moja zlata sestrica je imela komaj 17 let, ko so jo odpeljali v Auschwitz, od koder se ni več vrnila. Vsa dekleta so pobrali v moji rodni Zakojci, vasici,« opisuje svojo osupljivo življenjsko zgodbo gospa Marija.Po vojni je ostala sirota in je nekaj časa kot dekla služila v družini starega očeta. A potem sta se zaljubila s sosedom, ki je pozneje postal njen mož, in s trebuhom za kruhom sta odšla na Gorenjsko, na Jesenice.Ko sta gradila hišo, pripoveduje, so nekoč pripeljali cement.Ker je bila ravno sama, ni čakala na druge, ampak se je kar lotila prenašanja. V štirih urah je znosila 37 50-kilogramskih vreč, ob tem je sama tehtala le 55 kilogramov. »Delati mi nikoli ni bilo težko, vedno sem imela veliko kondicije. Na Jesenicah sem najprej dobila službo v železarni, na Energetiki. Potem sem se na tečaju kvalificirala za oddelek za zračne kompresorje in vodne črpalke. 400-kilovatni motor sem vodila,« se s ponosom spominja svojih delovnih dni v Železarni Jesenice.»Zelo sem občutljiva za stiske ljudi in zdaj se mi mladi zelo smilijo, predvsem družine po mestih, ki se morajo v blokovskih stanovanjih ves čas stiskati in nikamor ne morejo. Zato vedno pravim, samo čim manj sekirancije, pa bo vse v redu,« je še izdala svoj koronski recept za ohranjanje dobre volje gospa Marija.