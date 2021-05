Obujamo spomine: kaj so skrivali v Lipici?

FOTO: Matej Družnik

Marca 2011, le nekaj dni po veliki gala predstavi Lipica v Ljubljani v Športnem centru Stožice, so v Kobilarni Lipica nenadoma zboleli štirje nastopajoči žrebci in nato poginili.Sredi julija istega leta pa je zbolelo pet žrebet. Kljub hitremu ukrepanju veterinarjev sta dva poginila.Javnosti o poginu žrebet niso obvestili nekaj dni, kar je sprožilo ugibanje, kaj se v Lipici dogaja. Izjave vodstva so bile vselej skrivnostne in splošne. Človek je dobil občutek, da nekaj skrivajo.O prvem poginu so v poročilu za javnost sredi aprila zapisali, da so v črevesju odkrili sledi strupa. Katerega? Javnost je zaman čakala ime substance, ki ubija lipicance. V interesu preiskave strupa ne morejo poimenovati, so zapisali. Konjarji, jahači, konjerejci in veterinarji so se le nasmehnili. Neka živinorejka nam je retorično namignila, da je tudi v pokvarjenem senu strup. Kar bi pomenilo, da lipicance futrajo s slabim senom?!A to je direktor Lipiceodločno zanikal: »Prepričan sem, da bomo v realnem času ugotovili vzroke obolenja, za katere pa že vemo, da ne tičijo v sistemu oskrbe, varstva, krmljenja ali sledljivosti, ki jih z vso odgovornostjo do nacionalnega bogastva, za katero skrbimo, v Kobilarni Lipica dosledno in na najvišjem strokovnem nivoju izvajamo.«Razmere so postajale naravnost bizarne. Pa ne zaradi poginov, ki so po raziskavi in primerjavi z drugimi kobilarnami statistično v povprečju, ampak zaradi cinizma do državljanov.Spomnimo, leta 2003 je v Lipici zbolelo 15 konj, k sreči nobeden ni poginil.Novembra 2008 je zbolelo šest konj, dva sta poginila, uradni vzrok je bilo slabo seno in posledično kolika.Takoj po nastopu v Ljubljani 10. marca 2011 je nenadoma zbolel eden izmed žrebcev. Kljub hitri oskrbi na veterinarski kliniki je naslednji dan poginil. V javnosti je udarila vest, da je dva dni pozneje, 12. marca, v turistični štali zbolelo kar 12 konj. Veterinarji so naredili vse, da bi jih ozdravili, vseh niso mogli rešiti. Do večera so poginili trije.Tako so se razširile govorice, da so konje zastrupili zlobneži, ki Lipici ne želijo dobro.