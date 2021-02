V Evropo, z mamili, naprej!

Tistega leta 1991 si je Slovenija še srčno želela v Evropo. Kot se je izkazalo, pa je na področju narkomanije prvih nekaj korakov naredila že davno. »Danes že lahko govorimo, da smo z vstopom v evropsko trgovino z mamili prehiteli vsa uradna priznanja.Kriminal se pač ne ozira na tako želene podpise zadržanih politikov, ki še vedno cincajo, ali smo zreli ali ne,« je v enem od člankov konec leta 1991 zapisal novinar Slovenskih novic. Slovenske novice so prišle do podatkov, da v Ljubljani sploh ni bilo težko priti do mamil. Mreža je bila dokaj razpredena in prodajalci kot tudi kupci niso izgubljali časa z iskanjem strank.Takrat je bila javna skrivnost, da je »v akciji« kar lepo število lokalov, kjer ponudba nikoli ne usahne. Strokovni delavci na UNZ pa so bili že takrat – številčno prešibki, da bi preventivno ukrepali. In kakšne so bile cene mamil leta 1991 na ljubljanskem trgu? Trava od 5 do 7 DEM za gram, hašiš od 15 do 25 DEM, kokain in heroin sta imela približno enako ceno, od 130 do 220 DEM, LSD (trip) od 14 do 25 DEM. Je pa bila cena odvisna od nabavljene količine; več si kupil, nižja je bila cena. Pravzaprav se v treh desetletjih ni spremenilo kaj dosti; razen da v veljavi niso več DEM, ampak evri.