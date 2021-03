Užaloščena žametovka

V začetku decembra 1991 je Ljubljano obiskala uradna delegacija Maribora pod vodstvom županje; ljubljansko stran je zastopal. Slovenske novice so pribeležile, da so bili pogovori med vodstvoma obeh mest uspešni. Vsaj tako je bilo zapisano v uradnem sporočilu.Pa so Slovenske novice vseeno odkrile, da je bil govor tudi o očitku Maribora, da je Slovenija za obnovo Ljubljanskega gradu odrinila 20 milijonov tolarjev, za vse mariborske naravne in kulturne spomenike pa država daje samo desetino tega. Toda to ni bila edina trpkost uspešnih ljubljansko-mariborskih pogovorov. Mariborčani so namreč z ljubljanskimi oblastmi hoteli razčistiti tudi krivico, ki se jim šele obeta.Gre za sedeže konzularnih predstavništev tujih držav, ki bodo vzniknila v samostojni Sloveniji. »Pri tem mora sodelovati tudi Maribor, ne pa da bi vse konzulate odprli kar v Ljubljani,« je bilo slišati. Je pa po pisanju Novic beseda tekla tudi o darilu, za katero so po Mariboru krožile govorice, da je edina stvar, ki so jo Mariborčani z vso iskrenostjo podarili Ljubljani.»Gre za sadiko žametovke, potomke Stare trte z Lenta, ki se je po prvih vesteh v Ljubljani posušila že poleti, so pa oblasti ugotovile, da je le še živa. Ker pa, kot pravi uradno sporočilo, trta ni v najboljšem stanju, so Mariborčani obljubili strokovno pomoč vinogradnika mag.​,« so še zapisale Slovenske novice.