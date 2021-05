Usoden 11. udarec

Najmanj 11 udarcev je pred ljubljansko diskoteko Global dobil 20-letniod varnostnikovinIzvedenec za sodno medicinoje na telesu nesrečnega Gorazda našel in analiziral sledi 11 močnih udarcev. Maja 2008 je na sodišču, kjer se je odvijalo sojenje proti varnostniku Davidu Bukovcu, zatrdil, da je bil usoden zadnji, 11. udarec. Bukovac je sicer na sodišču povedal, da pravzaprav Čamernika ni udaril, ampak le odrinil, ker naj bi ga ta prijel za vrat. Nato pa je od nekod pritekel Suljanović in začel mlatiti mladega Čamernika.Kot so povedale priče, mladenič ni udarjal nazaj in se pretepal, ampak je le nastavil roke in se zaščitil.Tožilkaje poskušala sodni senat prepričati, da sta Bukovac in Suljanović prav na pobudo prvega brutalno pretepala Gorazda. Čamernik je dvakrat padel po tleh, oba varnostnika naj bi ga brcala. In ko se je mladenič pobral še tretjič, naj bi ga Suljanović z vso silo udaril v glavo, da je padel vznak in se močno udaril. Zaradi usodnih poškodb možganov mu ni bilo pomoči. Gorazd je umrl v bolnišnici po nekaj dneh.Ena od zaščitenih prič je povedala: »Pretepa nisem gledala od začetka, a vsaj pet minut sta ga udarjala dva moška. Slišala sem krike ljudi, ki so bili v fantovi bližini, najverjetneje prijatelji. Ena punca je stopila k njima in ju prosila, naj nehata, pa sta tepla naprej.«Po mnenju izvedenca za sodno medicino je umrl zaradi padca vznak, pri čemer mu je počila lobanja.Osumljena varnostnika, ki sta zadala smrtne udarce, je sodišče spoznalo za kriva povzročitve hudih telesnih poškodb in dobila nekaj let zapora. Pred Globalom so v znak protesta proti nasilju Čamernikovi prijatelji, občani in naključni mimoidoči še dolgo prižigali svečke.