Upokojenci »delajo« denar

Leta 1991 je razmerje med zaposlenimi in upokojenci znašalo 2,08 v prid zaposlenih, zdaj je približno enako. Bilo je manj kot 400.000 upokojencev (med te statistiki štejejo tiste, ki so prejemali starostno, invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojnino). Leta 2019 se je njihovo število nekoliko znižalo in 1. januarja 2020 jih je bilo 532.169. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 ali več let (to so upokojenci, učenci, dijaki in študenti ter drugi), so predstavljali dve tretjini (67 odstotkov). So pa bili prav oni tisti, na katerih so se (že tudi takrat) lomila kopja politike.In Slovenske novice so decembra 1991 zapisale, da so prav upokojenci tisti, ki »delajo« denar in ga posojajo vladi.»Slovenski parlament je novo davčno zakonodajo sprejel pred približno letom, se pravi jeseni 1990. Takrat so na pokojninskem skladu tarnali, da ni denarja za pokojnine in da upokojenci davkov ne bodo mogli plačati. Za vse preostale davkoplačevalce je bil uveden bruto sistem plač, upokojenci so ostali pri neto sistemu pokojnin in fiktivnem plačevanju davkov,« je zabeležil novinar.No, v okvirčku pa so Slovenske novice obvestile bralce, da so slovenski upokojenci z decembrsko pokojnino dobili 16,9 odstotka več denarja. Povprečna pokojnina je znašala nekaj čez 110 današnjih evrov.