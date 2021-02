TV naš vsakdanji

Podatki povedo dovolj. FOTO: SURS

RTV Ljubljana se je preimenovala v RTV Slovenija malo pred osamosvojitvijo leta 1990. Televizija je prešla na satelitsko omrežje v letu 1993. V letih 1999 in 2000 so začeli uvajati multimedijske vsebine na uradno spletno stran.Z osamosvojitvijo je dobival javni zavod vse več konkurence zasebnih TV-hiš, ki pa se ne odlikujejo z veliko lastne produkcije ob začetku dela. Zabave lačno občinstvo množičnega medija televizije je tako v mnogih pogledih zanemarilo svojo potrebo po informiranosti in jo nadomestilo z razvedrilnimi vsebinami. Po osamosvojitvi je nastalo več zelo različnih novih televizij.Dodajmo, da je imelo v Sloveniji tistega davnega leta 1990 le 10 odstotkov gospodinjstev pomivalni stroj, leta 2018 pa že 62 odstotkov. Za nekatere malo, za druge precej; za nekatere so pač pomivalni stroji poceni, za druge pa še vedno – predragi.