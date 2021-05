Tudi v Jadranu veliki beli

Pred desetletjem so hrvaški in italijanski ribiči poročali o videnju velikega belega morskega psa, ki ga sicer bolj poznamo iz dokumentarnih filmov o koralnem grebenu pri Avstraliji ali pa s havajskih plaž. A veliki beli morski volk, kot ga imenujemo, se od nekdaj klati po Jadranskem morju. V zadnjih letih je kar stalnica, čeprav zgodovinski viri dokazujejo, da so bili nevarni beli orjaki vseskozi v Jadranu.Julija 2011 so ga opazili pred italijansko Ancono, drugi naj bi plaval okoli Visa, tretjega naj bi opazili v bližini Istre. Za slednje videnje strokovnjaki sicer menijo, da ni nujno, da je šlo za belega, ampak za drugo, malenkost manj nevarno vrsto. Da je srečanje z velikim belim orjakom v Jadranskem morju še kako mogoče, je občutil slovenski vojak in potapljač, ki ga je 8. oktobra 2008 na Visu napadel in ga močno ugriznil v nogo. Najbolj znani beli morski pes je tisti, ki so ga leta 1963 ujeli izolski ribiči.