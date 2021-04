Tudi Novice kdaj dobijo noge

Na Slovenske novice so naročeni tudi v največji enoti Mestne knjižnice Ljubljana, v knjižnici Otona Župančiča v samem središču mesta. V štirih nadstropjih nekdanje veleblagovnice hranijo več kot 300.000 enot gradiva, med njimi je bogata zbirka Valvasorjevih del, v pritličju pa si lahko obiskovalci ogledajo tudi posebno spominsko in muzejsko zbirko pohištva in osebnih predmetov pesnika, po katerem se knjižnica imenuje.V knjižnični mediateki, na oddelku za ljubitelje glasbe, filma, gledališča in plesa, pa je na voljo tudi stripoteka, izbrana zbirka stripov domačih in tujih ustvarjalcev.Knjižnica seveda v teh časih deluje po posebnih, epidemiji prilagojenih pravilih. Medtem ko se je dalo knjižno gradivo nekako izposojati, s pomočjo brezstičnega prevzema ali pri glavni izposojevalni točki, seveda vse predhodno vnaprej naročeno, pa so nam na oddelku za časopise in revije povedali, da že močno pogrešajo obiskovalce, saj so praktično že vse leto zaprti, tako da si člani knjižnice ne morejo revij niti izposoditi niti jih prebrati.Od ene od informatork na oddelku izvemo, da so bile Slovenske novice pred epidemijo zelo vroče blago in da so večkrat celo dobile noge. »Slovenske novice so si zelo radi in zelo veliko izposojali. Mnogokrat smo potem ugotovili, da so kar izginile, zato smo uvedli izposojo oziroma možnost branja le s člansko izkaznico. Kdor jih je hotel prebrati, je moral pustiti člansko izkaznico, ki jo je dobil nazaj, ko je prinesel Slovenske novice. A žal je naša čitalnica ves čas epidemije zaprta, kljub temu pa smo na časopisje ostali naročeni oziroma ga nismo odpovedovali,« nam pove knjižničarka.Sama ob obilici dela v knjižnici Slovenskih novic ne more nikoli prebrati, prav tako ne drugih časopisov, nam je pa povedala, da je bila pred nekaj leti zadolžena za pregled tiska in jih je torej morala prebirati po službeni dolžnosti. »Takrat sem ugotovila, da je v njih veliko zanimivega, pametnega in zelo uporabnega branja, zato sem jih brala z največjim veseljem,« nam še razloži.