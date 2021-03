Trideset svečk za tri naselja

Kožmani bodo upihnili 30 let od ustanovitve. FOTO: DANILO ZAVRTANIK/PRIMORSKE NOVICE

Podatki povedo veliko. Prvega januarja 2020 je bilo v Sloveniji 6035 naselij, od tega jih je bilo 57 brez prebivalcev. Največ slednjih je bilo v občini Kočevje (16). V tej občini je naselje Kleč, ki je bilo leto prej še brez prebivalcev, 1. januarja 2020 imelo štiri.Leta 2019 je brez prebivalcev ostalo eno naselje: Rogla v občini Zreče; 1. januarja 2019 je še imelo tri, na začetku leta 2020 pa nobenega več.Najgosteje naseljeno mestno naselje v Sloveniji je bil Piran v istoimenski občini, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno skoraj 5360 prebivalcev. Če bi hoteli tako gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali blizu 109 milijonov prebivalcev.Najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, če izvzamemo naselja brez prebivalcev, je bil Trnovec v občini Kočevje, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,05 prebivalca (ali eden na 21 km2). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi bilo v njej manj kot 950 ljudi.V 10 naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največje med takimi naselji je bilo Završje v občini Trbovlje, ki je imelo 42 prebivalcev, od katerih nihče ni bil mlajši od 15 let.V treh naseljih z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 ali več let. Največje od teh treh naselij je bilo Sovinek v občini Semič z 39 prebivalci, ki so bili vsi mlajši od 65 let.V Sloveniji je več kot 6000 naselij. Več kot 4800 njihovih imen je unikatnih, druga se pojavijo večkrat, nekatera tudi po osemkrat. Podobno je z ulicami. Teh je v Sloveniji več kot 10.000; skoraj polovica je unikatnih, druga se pojavijo po dvakrat ali večkrat; Šolskih ulic je na primer 52.Zdaj pa v leto 1991. Tako kot je bilo to leto prav posebno za Slovenske novice, je jubilejno za tri slovenska naselja. Gre namreč za naselja Kožmani, Mala Nedelja in Podvin.Gremo po vrsti: Kožmani so naselje v občini Ajdovščina. Ustanovljeno je bilo leta 1991 iz dela ozemlja naselja Žapuže. Leta 2015 je imelo 110 prebivalcev. Mala Nedelja (prleško Mala Nedla, nemško Klein Sonntag) je naselje v občini Ljutomer. Ustanovljeno je bilo leta 1991 iz dela ozemlja naselja Bučkovci. Leta 2015 je imelo 99 prebivalcev. Tukaj se je rodil pisatelj in učitelj. Podvin je naselje v občini Žalec. Tudi ta je bil ustanovljen leta 1991, in sicer iz dela ozemlja naselij Gotovlje in Ložnica pri Žalcu. Leta 2015 je imel 378 prebivalcev.