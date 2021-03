Trideset let Črne kitare

Dobra dva tedna pred osamosvojitvijo, 10. junija 1991, je na bežigrajskem stadionu prvič pri nas nastopil. Predskupina so bili, popularni rockerji s prefrigano subtilnimi političnimi besedili, ki so tam odigrali svoj zadnji koncert kariere.Istega leta je njihov pevecizdal svoj solistični prvenec Namesto koga roža cveti, na katerem se ob treh neobjavljenih komadih Krpanov in zimzeleni nosilni skladbi najde tudi ponarodela Črna kitara.