Tri ure Alpskega večera na Bledu

Bled je v svoji športni dvorani pred tridesetimi leti gostil Alpski večer, zabavnoglasbeno prireditev, ki je bila že peta po vrsti. V živo si jo je ogledalo več kot tri tisoč ljudi iz Slovenije, Avstrije in Nemčije.Večer je potekal v organizaciji Alpskega kvinteta, predstavile pa so se še skupine bratov, Prerod, Nagelj, Melos, Slovenija in. Kot gostje večera pa so nastopilis svojimi muzikanti,s triomin Steiermark Sextet. Program je povezovalCelotna prireditev je trajala tri ure, posnela pa jo je tudi TV Slovenija, ki jo je predvajala v šestih polurnih oddajah. Nastopajoči so po poročanju gledalce navdušili, nekaj obiskovalcev pa je pod odrom celo zaplesalo.