Tri desetletja + eno leto Radia Ga Ga

Začetki oddaje Radio Ga Ga segajo v leto 1990, ko je, voditelj na Radiu Slovenija, želel ustvariti oddajo, s katero bi javnost obveščal o aktualnih, udarnih dogodkih.Po uspešni predstavitvi takratnemu vodstvu so mu omogočili osemurni program, in sicer vsak petek na Tretjem programu Radia Slovenija. Prva je šla v živo v radijski eter 6. aprila 1990. Sčasoma se je ustvarila ena ali več situacij, v katerih se znajdejo imitirani liki. Slednji komunicirajo bodisi medsebojno bodisi z novinarjem o aktualnih političnih dogodkih, gospodarskih spletkah, športnih dosežkih, naravnih katastrofah, splošnem dogajanju v Sloveniji ...Vsak zagovarja svoja stališča, deli kakšen dogodek iz življenja in predstavi svojo vizijo prihodnosti. Teme so vedno predstavljene karikirano oziroma satirično ali ironično, saj liki subtilno podajajo kritiko slovenskih političnih razmer, družbe in ne nazadnje tudi splošnih človeških slabosti.Oddajo, ki je bila na začetku dolga osem ur, je Hribar začel ustvarjati s sodelavcemain. Zdaj traja eno uro in tudi po 31 letih velja, da je smeh pol zdravja.