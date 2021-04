Trg ima vse, pa nobene gostilne

Mestni trg Višnje Gore brez gostilne FOTO: Drago Kralj

Višnja Gora me vedno malce vznemiri in povabi, ko se peljem po avtocesti pod njo. Kakor gnezdo na holmu je, robne hiše pa stojijo v usločenem nizu, da slutim nekdanje obzidje.V grdih turških časih (leta 1478) so Višnjani svoje selišče preselili iz doline ob Višnjici, današnji Stari trg, na varnejši holm in se obzidali ter še isto leto so postali mesto. Tako je pred dvajsetimi leti začel svoj popotniški prispevek, naš znani potopisec, ki je lani za vselej zaprl oči. Vselej je znal najti biser v še tako običajnem slovenskem kraju.Tako je poudaril eno presenetljivo zanimivost tega miniaturnega mesta ob avtocesti: Mestni trg v Višnji Gori ima eno cerkev, eno trgovino, eno šolo in fontano, a nobene gostilne. Še danes je menda tako.