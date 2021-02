Tomas Globočnik dobil otroka

Vedno nasmejana Andreja Koblar FOTO: IGOR MODIC

Pokljuka letos drugič, prvič po 20 letih, gosti svetovno prvenstvo v biatlonu s polnim razporedom. Pred dvema desetletjema so bili na Rudnem polju najuspešnejši Norvežani, ki so tudi letos že visoko na lestvicah prejemnikov najžlahtnejših kolajn.Na prvenstvu leta 2001 je Rusija kot edina država osvojila tri zlata odličja, največ medalj, sedem, pa si je pritekla in pristreljala Norveška.V slovenskem taboru sta za najboljši posamični uvrstitvi na domačem prizorišču poskrbelas sedmim mestom na posamični preizkušnji inz osmim mestom v zasledovanju. Oba sta bila v središču pozornosti. Grašičeva je že dolga leta potrjevala, da spada v sam svetovni vrh, Globočnik pa se je boril za deseterico v skupnem seštevku svetovnega pokala.Na koncu se je Globočniku deseterica sicer izmuznila, a predvsem zato, ker je zaradi rojstva otroka izpustil severnoameriško turnejo, tudi olimpijsko generalko za Salt Lake City.Slovenske novice, ki so takrat praznovale deseti rojstni dan, so temeljito poročale o dogajanju na Rudnem polju.