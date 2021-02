Titovi avtomobili

Konec maja 1991 je Tehniški muzej Slovenije v Bistri dobil ultimat Vojnega muzeja Kalemegdan in Spominskega centra 25. maj, da mora Srbiji vrniti vseh 17 limuzin predsednika Tita. »Gospodje iz Srbije so poteptali vse pogodbe. Zanimivo je, da so o nastali težavi odgovorni predstavniki Tehniškega muzeja Slovenije želeli obvestiti tudi novo slovensko oblast. Ta preprosto ni želela poslušati, kaj se dogaja,« so 31. maja 1991 na strani 3 bralce obvestile Slovenske novice, ki so pribeležile tudi, da so oddelek vozil v muzeju v Bistri slavnostno odprli 28. maja 1987 ob navzočnosti predsednika predsedstva SRS Franceta Popita. Med 17 avtomobili pa sta bila tudi mercedes 540 K packard iz leta 1945, ki ga je Titu podaril Stalin, in rolls-royce, ki ga je predsedniku SFRJ podarila Slovenija.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: