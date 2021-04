Telesa, ovita v blago MTT

ni podpisa

Nekoč je bila v Mariboru MTT. Nekoč! Mariborska tekstilna tovarna je stala na območju nekdanje Hutterjeve tovarne in je nastala z združevanjem predvojnih tekstilnih tovarn. Leta 1946 so se Roteks, Jugosvila in Jugotekstil združili v podjetje Mariborske bombažne tkalnice, 1947. pa MA-VA ter Hutter in drug v Mariborsko tekstilno tovarno.Obe podjetji sta se leta 1949 združili v MTT. Med letoma 1962–1990 so se priključili še Tabor – Merinka, Tovarna sukanca in pozamenterije in Tovarna volnenih izdelkov Majšperk. MTT je bila največja tekstilna tovarna v Jugoslaviji. Leta 1951 je kot prva začela izvažati tkanine. Redno je nastopala na sejmih v Jugoslaviji, tedanjem Češkoslovaškem in v Nemčiji. Izvažala je v Italijo, Nemčijo, na Norveško in Švedsko, v Tanzanijo, Sudan, Savdsko Arabijo, Jordanijo, Irak in Libanon. Leta 1990 se je razdružila v: MTT Tovarna tkanin Melje, Tabor, Merinka, Tovarna sukanca in pozamenterije in Tovarna volnenih izdelkov Majšperk.No, oktobra 1991 pa so Slovenske novice objavile prispevek dopisnice, kako so »prikupne manekenke razkazovale ne sešitih oblek, ampak vzorce blaga, pač, le telesa, ovita v blago«. V MTT so Novicam povedali, da »sledijo trendom, prikazanim na največjih tekstilnih sejmih v svetu«.