Takrat ko so Rog spravili na kant

Tovarna Rog je bila uspešno podjetje, ki je v najboljših časih – okoli leta 1987 – izdelalo od 300 do 350 tisoč koles na leto. Prodajali so jih v Sloveniji in drugih republikah nekdanje Jugoslavije, izvažali pa so jih tudi v tujino, po besedah naših sogovornic med drugim v ZDA in na Kitajsko. Poleg tega je imela tovarna Rog svojo podružnico v Sarajevu, kjer so izdelovali nekoliko drugačna kolesa.



Rog je bolj ali manj posloval brez težav, toda, kot se spominjajo številni rogovci, so delavce proti koncu že spodbujali, naj si, če lahko, službo poiščejo drugje. Niso pa odpuščali in tudi plače se niso zniževale. Zaradi velikih logističnih stroškov so tovarno leta 1991 preselili na Letališko cesto, medtem ko sta v Trubarjevi z nekaj zaposlenimi ostala servis in trgovina.

Vendar se tudi na obrobju Ljubljane stvari niso obrnile na bolje in Rogova pot je sledila znanim vzorcem: zamujanje z izplačili, nezadovoljstvo zaposlenih, stavka, odpuščanje, menjave vodstva, prisilna poravnava, menjava lastnika in na koncu stečaj.



Zakaj so tovarno Rog zaprli? »Preveč je bilo ljudi, ki so delali po načelu leva roka – desni žep,« je slišati. »Denarja ni bilo, lotili so se reorganizacije, število zaposlenih se je zmanjševalo, trgovine so si preprosto prilastili in počasi se je začelo vse skupaj rušiti. Na koncu sta delali samo še lakirnica in montaža, zadnja pa je vrata zaprla trgovina.«

Ja, enim je od leta 1991 šlo na bolje, številnim pa, žal, na slabše.

