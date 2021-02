Tajne Slovenske novice, Drnovšek v Davosu

Zima je februarja 1991 še nekoliko pokazala svoje barve, saj je v noči na soboto zapadlo kar nekaj snega. Ljudje so sončno soboto izkoristili za športne aktivnosti na snegu ali pa za obisk pustnih povork, ki so potekale v nekaterih slovenskih krajih.

Kakor koli, je pa bil februarja 1991 v švicarskem Davosu tudi Svetovni gospodarski forum, kjer se je srečal svetovni gospodarsko-politični vrh. Na srečanju se je po poročanju Dela – Slovenske novice so takrat nastajale v glavah nekaterih in v strogi tajnosti – zbralo okoli 1400 vrhunskih gospodarstvenikov in visokih političnih osebnosti. Med povabljenimi je bil tudi takratni član zveznega predsedstva Janez Drnovšek, srečanja se je udeležil še dr. Franjo Tuđman.



Ob stopnjevanju in poglabljanju jugoslovanske krize je zanimanje za rešitev jugoslovanskega vprašanja naraščalo tudi v tujini. Na srečanju v Davosu je bilo dogovorjeno, da bo Evropska skupnost v Beograd poslala opozorilo, da je poseganje po sili v reševanju jugoslovanske krize popolnoma nesprejemljivo. Sporočilo iz Bruslja v Beograd, ki je bilo poslano dan po zaključku srečanja, je vsebovalo jasno stališče: napetosti in zaostritve je treba urediti z dialogom in pogajanji. Janez Drnovšek se je v Davosu sestal z avstrijskim finančnim ministrom Lacino, s katerim sta se pogovarjala glede monetarnih težav in o sodelovanju na tem področju. Pred tem se je Drnovšek še sestal z italijanskim zunanjim ministrom Giannijem De Michelisom in nemškim zunanjim ministrom Hans-Dietrichom Genscherjem. Oba sta dejala, da z zaskrbljenostjo spremljata dogodke v Jugoslaviji in možne razplete jugoslovanske krize. Tako Italija kot Nemčija sta ponudili pomoč pri mirnem in demokratičnem reševanju težav.



Ravno v času srečanja v Davosu, na katerem so govorili tudi o mirnem reševanju jugoslovanske krize, so se znova zaostrili odnosi znotraj Jugoslavije. Predsednik predsedstva SFRJ Borisav Jović je predsedniku Republike Hrvaške Franju Tuđmanu poslal brzojavko, v kateri je zagrozil, da bo JLA šla do konca glede razorožitve rezervnih enot hrvaške policije. Stipe Mesić je dejanje označil kot nevarno igro, s katero želijo omajati demokratično izvoljeno hrvaško oblast. Na Jovićeve grožnje Hrvaški se je odzval tudi Janez Drnovšek, ki je menil, da je Jović prekoračil svoje pristojnosti in da ne more on sam, brez stališča predsedstva, dajati takšnih izjav in napovedovati takšnih ukrepov.



Toliko o času, v katerem so razmeram navkljub vseeno nastajale in se rojevale Slovenske novice. Časnik, ki je med vami že tri desetletja!

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: