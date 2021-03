Švicarski program za jadralne padalce

Leta 1986 je na zimskih počitnicah v Francijispoznal jadralno padalstvo. Istega leta je kupil padalo, s katerim je bilo mogoče leteti z vrhov, in 11. maja 1986 prvič poletel s Kamniškega vrha. Sledili so poleti z višjih slovenskih vrhov (Stol, Storžič itd.).v Slovenijo prinese prvo jadralno padalo (model maxi) in 9. novembra z njim prvič poleti tudi pri nas. Svojega maxija dovoli prekopirati Sandiju Marinčiču in. Dne 3. decembra pa Marinčič izdela prvo jadralno padalo v Sloveniji, ki dobi ime Bucko.Pet let pozneje, leta 1991, je delovalo že deset šol, v katerih so si tečajniki pridobivali osnovno praktično in teoretično znanje jadralnega padalstva. Delovale so v klubih, ki jih je bilo tistega leta že kakih dvajset. Najbolj znane so bile v Kamniku, Ljubljani, na Ravnah, v Velenju, Mariboru in Kranjski Gori.Zanimivo je, da je šolanje prav v letu 1991 potekalo po enotnem programu, vzor zanj pa je bila švicarska šola jadralnega padalstva. Vse šole in tečaji so potekali pod enotnim geslom: več znaš, bolj si varen. Prav hiter razvoj pa tudi veliko nesreč oziroma nizka stopnja znanja so namreč pripomogli k nastanku prvih šol jadralnega padalstva pri nas. Slovenske novice so mu namenjale precej prostora.