Švercal oljčno olje

Dne 29. decembra 1999 je želel 29-letni P. T. iz Krkavč pri Kopru čez mejo iz Italije v Slovenijo ilegalno prepeljati kar 2010 kilogramov ekstra deviškega olja, skritega v sodih, ki so bili zakriti z drugimi plastičnimi zaboji. Prevoznik je sicer zatrjeval, da naj bi bi tovor namenjen na Hrvaško, kar pa je omenjeno podjetje zanikalo. Osumljeni je bil z očetom proizvajalec oljčnega olja, zato ni bilo težko ugibati, da naj bi ga poskušal prodati kot domače, pri čemer bi nekaj zaslužil.



Šlo je za prvo večje odkritje poskusa poneverjanja izvora oljčnega olja in zavajanja kupca. Istrsko oljčno olje je med najboljšimi v Mediteranu, zato ima tudi svojo ceno. Uvožena pa so seveda nižjega kakovostnega razreda, temu primerno je nižja tudi cena.

