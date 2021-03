Stranka ukaže, Osterc kida!

Slovenske novice so izvedele, da je moral kmetijski minister Jože Osterc (med letoma 1990 in 1992 je bil minister oziroma prvotno republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v prvi Vladi Republike Slovenije, med letoma 1993 in 1997 pa v tretji) po direktivi kmečke stranke odkidati avgijev hlev na svojem ministrstvu. V javnost je prišlo, da bo odpustil petino ljudi.



Med odletelimi so bili gozdar Jože Falkner, ki je poskušal zavarovati stroko, pravnica Martina Lippai, ki ni bila vneta za denacionalizacijo kot nekdo, ki je pričakoval, da mu bodo kaj vrnili, pa lovski strokovnjak Tone Simonič ... »Namestnici ministra Mariji Markeš bodo menda prizanesli, saj reva ni sama kriva, če so jo okrog prinašali vladni birokrati,« so zapisale Slovenske novice ter dodale, da je v barakah na Parmovi (tam je namreč včasih delovalo kmetijsko ministrstvo; op. a.) še precej ljudi, ki si že iščejo službo.

Če bi primerjali številke takrat in zdaj zaposlenih, pa bi nemara hitro ugotovili, da na ministrstvih nikoli niso kaj prida od-kidali, ampak bolj pri-kidali.

