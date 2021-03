Strah zaradi čekov na odloženo plačilo

Po vpeljavi tolarja je med državljane nagnalo strah v kosti kupcem svojevrstno posojilo oziroma prodaja s tremi ali več čeki. Kupci so se zbali, da bodo trgovci take čeke predčasno unovčili.Slovenske novice so zato povprašale v Ljubljansko banko, kako je s tem: »Tovrstno početje ni dovoljeno, je pa dejstvo. Težav ne bo, saj bo menjava dinar-tolar 1 : 1 in nekaj časa bo menjava potekala normalno. Banka pa vnaprej datiranih čekov ne sme sprejemati,« so novinarju Slovenskih novic odgovorili v Ljubljanski banki, ko ta še ni imela večjih težav z varčevalci s Hrvaške oz. juga nekdanje Jugoslavije.So pa v časniku še dodali, da v trgovinah tudi ne vedo nič določenega. »Imajo pa težave, kako ček, ki je nominiran v dinarjih, unovčiti januarja (1992; op. a.). Pri večini trgovcev pravijo, da bodo poskušali najti dogovor s kupci. Tem bodo čeke ali zamenjali s položnicami ali pa bodo kupci napisali čeke v tolarjih,« so še zapisale Slovenske novice oktobra 1991.