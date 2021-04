Stojan Batič na sprehod za 40 %

(1925–2015) je eden naših najvidnejših kiparjev. Izdelal je portrete narodne herojinjepred osnovno šolo na Gregorčičevi, pa slovita plesalca pod gradom v Tivoliju, spomenik kmečkim upornikom in še in še. A kot smo v našem dnevniku zapisali leta 1993, je bil znan po skrbnem oblačenju.Bil je eden najbolj elegantno oblečenih Ljubljančanov, z izjemnim okusom za klobuke. Ker so ga vsak dan videvali na sprehodu po Ljubljani, so ugibali, ali je veliki kipar ostal brez dela. Nekega dne se je na ljubljanski promenadi na Cankarjevi cesti ustavil pred trgovino Nik konfekcija, kjer so oglaševali razprodajo s 40-odstotnim znižanjem. Takrat pisec kratkega prispevka ni izvedel, ali se je kipar ustavil pred izložbo zaradi privlačnega modela ali zaradi popusta.