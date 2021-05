Sto žensk na Triglav

Odločno so se vzpenjale žene, dekleta ...

Lanski vzpon sto mamic, žen, babic in deklet na Triglav je preprečila korona, a predstavnice nežnejšega spola vodimo na očaka že od leta 1966.Leta 2010 je 45. odpravi žensk na Triglav grozil dež. Prvo noč so prespale na vojaških pogradih. Zjutraj so se tudi sto Kranjicam vremena zjasnila: »Ko smo krenili proti Jezercem, jim iz nahrbtnika ni štrlel niti en dežnik,« je tistega septembra zapisal kolegaNa 40. vzponu leta 2005 je malo manjkalo, da bi ga morali na pol poti prekiniti, saj je grozilo neurje. A se jim je nebo nasmehnilo in dekleta so osvojila naš najvišji vrh. Takrat 20-letna študentka z Občin pri Trstuje vsa vznesena in napol omamljena od sreče za Slovenske novice povedala, da je bil vzpon na Triglav napornejši, kot je pričakovala.Potem ko je pohod postal znan po vsej Sloveniji in še prek naših meja, saj so ženske z navdušenjem govorile o svoji nepozabni izkušnji, se jih je na ta edinstveni projekt Slovenskih novic začelo prijavljati vse več. A organizatorji in zlasti gorski vodniki so ostali neomajni, saj bi večja množica že lahko predstavljala prevelik logistični in varnostni zalogaj.