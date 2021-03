Številko telefaksa, prosim!

O današnjih razsežnostih telefonije v primerjavi s preteklostjo skoraj ni smiselno govoriti. V imeniku, ki je izšel tik pred koncem leta 2010, je bilo 932.078 različnih številk. Večina je bila še vedno tistih prek stacionarnega telefona, že pred leti so se jim pridružile mobilne – seveda samo tiste, katerih imetniki so privolili v objavo. V resnici je bilo številk že več kot dva milijona.Kakor koli, telefonski imenik Slovenije (TIS) še kar izhaja tudi v tiskani izdaji. Knjiga TIS je brezplačna, v imeniku pa so podatki o več kot 650.000 slovenskih telefonskih naročnikih. Spet tistih, ki so privolili v objavo.Na fotografiji oglas, ki je bil objavljen v Slovenskih novicah leta 1991. Pač iz rubrike Še pomnite, gospodje ...