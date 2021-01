Šport pred politiko in gospodarstvom

"Knjig sem v svojem življenju prebrala na tisoče, jih pa zadnjih dvajset let ne berem več, zato pa imam časopise in revije." FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

Ob našem obisku smo 89-letno Novomeščankozmotili pri branju Slovenskih novic. »Veste, da so mi prav petkove Novice najbolj zanimive?« pravi in hkrati pokaže na kupček časopisja, ki jo še čaka, med njimi tudi Delo in vse njegove priloge. V šali pravi, da ima naročeno skoraj vse, kar obstaja na tem svetu, tako da si prav z branjem krajša popoldneve, dopoldnevi so namreč rezervirani za gospodinjska opravila.»Zadnje čase sem zaradi korone resda bolj notri, pa tudi vse težje hodim, še nedolgo tega pa sem bila vsak dan na vrtu. Sicer pa imam toliko bolezni, da praktično že 35 let hodim po robu jame, pa me medicina vedno znova rešuje na neki čudežen način. Največ težav imam zaradi bolezni srca in ožilja, pa sladkorne. Kar devet zdravil moram vzeti vsak dan. Tudi možgansko kap sem že preživela, pa cel kup operacij sem imela, in zdravniki kar ne morejo verjeti, kako se držim,« nadaljuje zgovorna gospa bistrega uma, ki bo decembra praznovala okroglih 90 let.»Že moj oče je imel neverjetno voljo do branja, zato je bil tako razgledan. Tudi moj mož, ki je pokojni že 21 let, je ogromno bral, pa najsi gre za časopise, revije ali knjige. Prav tako jaz in moji otroci, vnuki in pravnuki. Knjig sem v svojem življenju prebrala na tisoče, jih pa zadnjih dvajset let ne berem več, zato pa imam časopise in revije. Sicer pa sem se vse življenje ukvarjala s papirji. Delala sem namreč v računovodstvu, najprej na Gozdnem gospodarstvu, potem v Komunali. Mi pa zdaj čas krajšajo tudi tri muce, ki me vsako jutro zbudijo ob sedmih zjutraj,« se razneži naša naročnica in se ob tem spomni svojega otroštva:»Rodila sem se v hiši, kjer je bil glavni pes, nemški ovčar. Vse življenje smo imeli pri hiši v Vavti vasi psa. Je pa bilo v naši družini 13 otrok, jaz sem bila tretja po vrsti. Mama je z veliko ljubeznijo skrbela za nas, a dva sta umrla kot otroka zaradi bolezni, enajst pa nas je odraslo. Si lahko predstavljate, kako veliko sorodstvo imam! Jaz imam tri otroke, sina, ki z družino živi v isti hiši, pa dve hčerki, ki sta si dom ustvarili nedaleč stran, v Novem mestu. Tako imam sedem vnukov in sedem pravnukov. Ampak zanimivo: med vnuki je le eno dekle, prav tako med pravnuki,« razlaga Novomeščanka, zadovoljna, da njeni tako vzorno skrbijo zanjo.»Zdaj se bojijo, da mi ne bi kdo prinesel korone, ampak jaz jim pravim, da bodo prej vsi drugi dobili koronavirus kot jaz,« se prešerno nasmeji Mira, ki jo v časopisju bolj kot politika in gospodarstvo zanima šport, z reševanjem križank pa si krepi spomin.