Soboški biki za Srbijo

Prvi McDonald's v Srbiji in širše FOTO: SRBIJA McDONALD

Tri leta pred prvo številko Slovenskih novic so 24. marca 1988 v Beogradu odprli prvo McDonaldovo restavracijo v Srbiji in tudi v osrednji in jugovzhodni Evropi.So pa prav Slovenske novice zadnje dni leta 1991 odkrile, da srbska enota išče nove dobavitelje, saj je meso iz Slovenije, natančneje iz Pomurke, postalo predrago.iz Mesne industrije Pomurka pravi, da McDonald’s že dolgo išče dobavitelje v Srbiji. Toda edino Pomurka je imela dovolj kakovostno meso. Zaradi vojne na Hrvaškem (prevoz čez Madžarsko) in 25-odstotnih srbskih davkov na uvoženo blago pa se je meso tako podražilo, da so postala taka prizadevanja razumljiva,« so zapisale Slovenske novice; in dodale, da če se zadeva ne bo razpletla v obojestransko zadovoljstvo, pač Beograjčani ne bodo jedli hamburgerjev iz Murske Sobote.Bodo pa jedli z mastjo namazan kruh, ki ga prizadevni srbski podjetnik že tri leta prodaja po vogalih mesta ob sotočju Save in Donave. Menda je naredil posel stoletja, zraven streže kokakolo. Cena? Dostopna tudi za reveže!