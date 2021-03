Smejali smo se ...

Takole! ZDAse morajo razdeliti na Severne in Južne ZDA. Bavarska naj se odcepi od Nemčije. Zvezna republika Nemčija naj pol Vzhodne Nemčije vrne Poljski, Francija naj vrne Alzacijo Nemčiji, Italija pa Južno Tirolsko Avstriji. Anglija bo poslej razdeljena na dve samostojni državi: Škotsko in Anglijo. Irska se bo združila.Kaj? Kaj pravite? Da sem nor? A vi ste pa geniji, ko zahtevate, naj Jugoslavija ostane skupaj?*Vlada ne dovoli podražitve električne energije. Se boji, da bi jo pošteno zrukalo, he, he!*Aforizmi avtorja Bogdana Novaka, ki jih je objavljal v Slovenskih novicah pod naslovom Dober dan, Slovenci. Ta sta bila objavljena 8. oktobra 1991.