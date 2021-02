Smejali smo se ...

Pisalo se je leto 1991.»Plače imamo že na ravni leta 1969. Kmalu bomo dosegli revolucionarno leto 1945, potem bo pa že bolje, ker nas čakajo predvojne plače.«*--* Aforizme z naslovom Dober dan, Slovenci je v Slovenskih novicah redno objavljal, pisatelj in časnikar, ki je bil pet let Delov dopisnik iz Sarajeva, v letih 1979 in 1980 namestnik glavnega in odgovornega urednika Teleksa, 1980 urednik centralne redakcije Dela, ob koncu poklicne kariere pa je bil tri leta odgovorni urednik in sedem let član uredništva Pavlihe.