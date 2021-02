Smejali smo se ...

Politik Zoki gre lovit ribe na prepovedano območje. Rib je veliko, skoraj več kot vode. V trenutku jih ima polno mrežo, ko pride policija. Policist Aleš pravi: »Zoki, ribarjenje je tu prepovedano, zato boš kazensko odgovarjal!«

Zoki: »To so moje ribe.«

Policist: »Kako?«

Zoki: »Lepo. To so moje ribe, vsako jutro jih prinesem sem, vržem v vodo, jih pokličem in se same vrnejo v mrežo. Bi radi, da vam pokažem?«

Policist: »No, da vidim.«

Zoki vrže ribe nazaj v vodo. Nekaj sekund tišine. Nato reče policist: »Zdaj!«

Zoki: »Kaj zdaj?«

Policist Aleš: »Pa pokliči jih ...«

Zoki: »Koga?«

Policist Aleš: »Ja, ribe ...«

Zoki: »Kakšne ribe?«

