Smejali smo se ...

Davorin Kračun FOTO: TADEJ REGENT

inse ob kozarčku rujnega v eni od priljubljanskih gostiln pogovarjajo, kam bodo dali certifikate.Gaspari: »Jaz ga bom dal za revne.«Kračun: »Jaz za vojne sirote.«Drnovšek: »Jaz pa nisem tako pokvarjen.«*V letih 1991 in 1992 je Mitja Gaspari delal kot senior financial economist Svetovne banke v Washingtonu, junija 1992 pa je postal minister za finance v vladi**Profesor Davorin Kračun je bil v Vladi Republike Slovenije minister za zunanje zadeve (1996–1997), minister za ekonomske odnose in razvoj in podpredsednik vlade (1993–1995) ter minister za planiranje (1992–1993). Med drugim je bil tudi predsednik ekonomskega sveta vlade (1995–1997), član sveta Narodne banke Slovenije (1986–1991) in član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (1988–1992).