Smejali smo se ...

Polde Bibič FOTO: IGOR MODIC

je leta 1991 prevzel vodstvo SNG Drame Ljubljana. Dvanajst let je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije; od leta 1992 kot poslanec Liberalne demokracije Slovenije. Čeprav je deloval kot politik, je ostal pisatelj. Izjavil je: »Moja duša in moje srce nista za mikrofonom, ampak za pisalnim strojem.« Bil je predsednik društva Bralne značke Slovenije in strokovne žirije za nagrado večernica, sodeloval pa je tudi pri Borštnikovem srečanju v Mariboru.pa je znan slovenski gledališki in filmski igralec, pedagog in pisec memoarske proze.Nekega dne se sredi Ljubljane, v bližini parlamenta srečata na kozarčku pogovora.Partljič: »Polde, tisto, kar sem si jaz upal napisati v bivšem režimu, si ti moral igrati ...«Bibič mu vrne: »Ne žali me, Tone, nikoli nisem igral nemih vlog.«