Službeno-privatni luksuz

FOTO: IGOR ZAPLATIL

Novica je bila udarna. Slovenske novice so namreč odkrile, da je luksuzne avtomobile, ki so za tisoč tolarjev na mesec (približno 157 evrov je takrat znašala povprečna neto plača oz. približno 50.000 tolarjev) lahko bili tudi zasebni, dobilo 63 šefov ministrstva za notranje zadeve, ki ga je vodilŠtevilni so svoje avtomobile prodali (saj jim je navsezadnje tako ali tako ostal še službeni) in z izkupičkom, na primer, odkupili družbeno stanovanje. Šlo je za osebne avtomobile znamk BMW, Nissan, v voznem parku so bili tudi fordi in drugi zahodni).Kot so zapisale Slovenske novice, sta med tistima, ki sta zase poskrbela najbolje, prav gotovo, namestnik ministra Igorja Bavčarja, in, direktor uprave za upravno-pravne zadeve. »Kot moža, zaslužna za to, da je celjski Cetis dobil možnost izdelav slovenskih potnih listov, so jima podarili vsakemu nov beemve, medtem ko je namestnik Brvar dobil še računalnik.Oba dragocena beemveja sta sicer registrirana kot last ministrstva, vendar pa se z njima vozita le omenjena policijska šefa. Zakaj pa ne, saj bencin plača država, pa tudi stroške registracije, vzdrževanja in morebitnega popravila ...« so še zapisale Slovenske novice konec leta 1991.