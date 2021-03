Slovenski kavboj Pidži

Pri osemnajstih je prijel za kitaro in začel kot samouk, takrat pa si niti misliti ni mogel, da bo ustvaril približno sedemdeset avtorskih pesmi in več kot dvajset videospotov. Leta 1991, v letu, ko so na trg prijadrale tudi Slovenske novice, je izšla njegova prva CD-plošča Wanted Pidži - Country. V Novicah, ki so glasbi – tako domači kot tuji ter narodno-zabavni – dajale še posebno pozornost, je Pidži kar nekajkrat nastopal. In rade volje nastopil na kaki dobrodelni prireditvi v organizaciji Slovenskih novic.



Kakor koli, Milan Pečovnik - Pidži je po duši Korošec in Štajerec in Slovenec in človek. Fant pač, po svoje trden kot sleherni šank. Pidži je eden vodilnih, če že ne edini, predstavnik country glasbe pri nas. Že leta 1981 je s skupino D'Drava Country Dečki opozoril na značilnosti različnih inštrumentov in bogato barvitost te glasbe. Bil je tudi boter skupine Pohorje Expres, v 80. letih znane in uspešne country zasedbe. Leta 1989 je s kaseto Prve brazde stopil na samostojno glasbeno pot. Omenjenega leta 1991 izide njegova prva CD-plošča Wanted Pidži - Country. Leta 1994 slovenske narodne pesmi v country slogu. Leta 1995 izideta kaseta Slovenske narodne country in CD-plošča Najino slovo. Priredbe slovenskih narodnih pesmi v country slogu pripeljejo Pidžija do srebrne, čez leto dni pa do prve zlate plošče. Kar je začel, zdaj nadaljuje; tako kot Slovenske novice!

