Slovenski alkohol na fronti

Konec leta 1991 je marsikoga presenetila novica, objavljena v Slovenskih novicah, da »v zadnjem času vse več srbskih zasebnikov na veliko kupuje alkohol v Ljubljani«.



To je bil čas, ko je minister Dušan Šešok izjavljal, da je »jug v vojni, da je v globoki krizi, zato z njim ni mogoče sklepati velikih poslov,« a je šlo nekaterim slovenskim firmam, ki so poslovale z jugom, zlasti s Srbijo, delno pa tudi z Bosno in Hercegovino, dobro. Ena od teh firm je bila Fructal – Alko, tozd Alko Ljubljana, ki je morala posamezne dni v tednu obratovati v treh izmenah, saj so le tako lahko stoodstotno priskrbeli vsa dogovorjena naročila, od vinjaka do konjaka ... Kupci iz Srbije so redno plačevali z gotovino. Ali je res vsa pijača, ki so jo srbski kupci pokupili v Sloveniji, potem odromala na hrvaško fronto, pa prodajalca ni več zanimalo.

