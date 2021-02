»Slovenske novice so razigran časopis«

Slovenske novice letos praznujejo 30 let! Svečanost bo v vsakem primeru. Praznovali, če se bo dalo, bomo v maju; vse dotlej pa se bomo še naprej družili. Kot že zadnjih 30 let. Brez premora. Družimo se namreč na naših časopisnih straneh, na katerih kraljujejo zapisane usode naših rojakov. Smo družba enakomislečih, ki nas družijo in povezujejo Slovenske novice, že dolgo najbolj brani časnik na Slovenskem.Primer: oba, ki sta ga prebrala, denimo, v Prekmurju ali na Primorskem, sta namreč povsem enaka tudi njej, ki ga je prebrala v Ljubljani,ji je ime. Nekdanja komercialistka v Lesnini, nekoč velikem in pomembnem podjetju, in njen mož, upokojeni televizijski tehnik, sta naročnika na Slovenske novice že od samega začetka. Pripadata generaciji, ki brez časopisov preprosto ne more. »Rada imava cajtenge, rada bereva!« je poudarila Sonja. Tu pa nastopijo Slovenske novice, časopis, ki zlahka poteši njuno potrebo po dnevnem odmerku ravno prav političnega, poljudnoznanstvenega, reportažnega, kulturnega in športnega, sproščujočega pa tudi takšnega branja, ki pripoveduje o človekovi veliko temnejši plati. Strinjata se, da so Slovenske novice nadvse razgiban in še vedno razigran časopis.Podobnega mnenja je bila tudi Ljubljančanka, ki ima v Šmartnem že dolgo obrt. Popravlja elektromotorje in varilne aparate. »Ne morem reči, da je dela ravno čez glavo, ga je pa čisto dovolj,« je iskreno dejala. Tudi Olga je že od samega začetka naročnica na časopis, ki ga pravkar berete. »Želela sem vedeti več,« je tedaj dejala in se spomnila vzgiba, zaradi katerega je še danes naročena na Novice. Vedeti več, pa saj to je vendar odličen napotek tudi vsem tistim, ki še vedno omahujejo med tem ali onim časopisom!Prav tako ugotavlja, da so Slovenske novice ponujale že od samega začetka vsebine, »ki so bile bolj resnične«. Slediti resnici in jo približati bralcem pa je ne nazadnje tudi tista dobitna kombinacija, ki ji poskušamo na Novicah že ves ta čas slediti.